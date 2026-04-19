Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de abril de 2026
Previsión del día
El clima en Formosa comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, ofreciendo un ambiente fresco a medida que el sol comienza a salir a las 07:37 am. El viento soplará a una velocidad moderada de hasta 9 km/h, aumentando ligeramente en el transcurso del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
En la tarde, se espera que las nubes se mantengan, con un límite máximo de la temperatura alcanzando 20.5°C. La sensación térmica se verá acompañada de una humedad relativa del 96%, lo que hará que la percepción térmica sea considerablemente alta. Para la noche, el sol se pondrá alrededor de las 18:08 pm, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente.
En resumen, el tiempo hoy en Formosa será mayormente nublado, pero sin precipitaciones previstas. Con vientos que oscilan entre los 5 y 9 km/h durante todo el día, el clima se mantendrá estable aunque ligeramente húmedo. Es aconsejable mantenerse hidratado y protegido del sol, especialmente al mediodía.