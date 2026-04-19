El clima en Formosa comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, ofreciendo un ambiente fresco a medida que el sol comienza a salir a las 07:37 am. El viento soplará a una velocidad moderada de hasta 9 km/h, aumentando ligeramente en el transcurso del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, se espera que las nubes se mantengan, con un límite máximo de la temperatura alcanzando 20.5°C. La sensación térmica se verá acompañada de una humedad relativa del 96%, lo que hará que la percepción térmica sea considerablemente alta. Para la noche, el sol se pondrá alrededor de las 18:08 pm, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente.

En resumen, el tiempo hoy en Formosa será mayormente nublado, pero sin precipitaciones previstas. Con vientos que oscilan entre los 5 y 9 km/h durante todo el día, el clima se mantendrá estable aunque ligeramente húmedo. Es aconsejable mantenerse hidratado y protegido del sol, especialmente al mediodía.