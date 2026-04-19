En la mañana de hoy, el clima en La Pampa estará caracterizado por un cielo con pocas nubes y una sensación térmica que irá de los 7.1°C a los 18.4°C. Se anticipan vientos que soplarán a una velocidad máxima de 14 km/h, lo que proporcionará una leve frescura al ambiente. A pesar de la probabilidad de lluvia que es baja, es aconsejable tener un abrigo ligero a mano para contrarrestar el aire fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche se mantendrá el mismo patrón de temperatura, oscilando alrededor de un máximo de 18.4°C. Se prevé que la velocidad del viento se incremente ligeramente, alcanzando hasta 18 km/h por momentos. Las condiciones atmosféricas seguirán siendo agradables y, aunque no se espera precipitación significativa, el cielo permanecerá predominantemente claro.

Para quienes disfruten de las salidas nocturnas, el anochecer en La Pampa ofrecerá cielos despejados, proporcionando perfectas oportunidades para observaciones astronómicas.