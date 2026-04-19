Hoy en Mendoza, el clima estará mayormente soleado durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de los 6.6°C, mientras que los máximos alcanzarán los 17.5°C. El viento estará presente a lo largo del día con una velocidad que podría llegar a los 11 km/h. La humedad alcanzará picos del 62%, haciendo el ambiente algo fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado. Las temperaturas no variarán drásticamente, manteniéndose alrededor del rango esperado para la mañana. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, se recomienda llevar un abrigo ligero.

Mendoza ofrece un día ideal para disfrutar al aire libre, con un clima cómodo y poco amenazante.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:05 horas y se pondrá a las 18:35 horas. Es un buen día para apreciar la claridad de la noche estrellada considerando el cielo parcialmente despejado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Se sugiere a los mendocinos mantener una hidratación adecuada debido al clima seco, y llevar protector solar si planean actividades al aire libre durante el mediodía.