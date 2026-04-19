Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de abril de 2026
Clima Diario
En la mañana de Río Negro, el clima estará marcado por un cielo despejado, con la temperatura mínima alcanzando los 6.8°C. No se espera precipitación alguna durante la primera parte del día, lo que permitirá que el ambiente se mantenga seco. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 22 km/h, proporcinando una fresca brisa matutina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Para la tarde y noche, el cielo continuará despejado, y la temperatura máxima alcanzará los 17.1°C. Es un buen momento del día para actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias y el viento disminuirá ligeramente en su intensidad. Sin embargo, como la humedad alcanzará un 82%, es recomendable mantener una ligera capa de ropa para evitar posibles resfriados en la noche.