En la mañana de Río Negro, el clima estará marcado por un cielo despejado, con la temperatura mínima alcanzando los 6.8°C. No se espera precipitación alguna durante la primera parte del día, lo que permitirá que el ambiente se mantenga seco. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 22 km/h, proporcinando una fresca brisa matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y noche, el cielo continuará despejado, y la temperatura máxima alcanzará los 17.1°C. Es un buen momento del día para actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias y el viento disminuirá ligeramente en su intensidad. Sin embargo, como la humedad alcanzará un 82%, es recomendable mantener una ligera capa de ropa para evitar posibles resfriados en la noche.