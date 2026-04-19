El estado del clima en la mañana

San Juan amanecerá con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima que rondará los 9.2°C, extendiéndose esta mañana con posibilidades de aumento gradual en la temperatura. La probabilidad de precipitaciones es baja, rondando el 0%, y los vientos serán moderados con ráfagas que podrían alcanzar los 11 km/h. La humedad se mantendrá cerca del 61%, haciendo que el ambiente sea fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde se espera un incremento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20.4°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso, sin amenaza de precipitaciones. Las condiciones climáticas ofrecidas por los vientos podrían cambiar, con velocidades llegando a 17 km/h. La humedad máxima prevista se mantendrá en el 33%, permitiendo disfrutar de una tarde más cálida y agradable.

En cuanto a la noche, la temperatura descenderá nuevamente, pero se mantendrá dentro de un rango templado. Las condiciones del viento seguirán siendo tranquilas, lo que refleja que San Juan tendrá una noche placentera y estable en términos de clima.