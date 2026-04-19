domingo, 19 de abril de 2026, 06:02

En Santa Cruz, durante la mañana, se anticipa un clima con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 3.4°C. El viento presentará una velocidad máxima de 16 km/h. La humedad alcanzará un nivel del 80%. No se esperan precipitaciones durante esta parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, el cielo de Santa Cruz continuará con nubes dispersas. La temperatura alcanzará un máximo de 7.3°C. Los vientos se incrementarán a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 49 km/h en ciertas ocasiones. La humedad media se mantendrá presente, alrededor del 80%, sin precipitaciones previstas.