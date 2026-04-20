Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con condiciones de alta humedad y temperaturas frescas durante la mañana. El cielo estará parcialmente nuboso y las temperaturas mínimas se prevén alrededor de 5.6°C. Se recomienda abrigarse bien debido a la frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, las temperaturas tenderán a aumentar ligeramente, con máximas que se elevan hasta los 15.7°C. Esperamos que la nubosidad se mantenga, lo que podría hacer el ambiente un poco más fresco de lo habitual. A pesar de eso, no se prevén precipitaciones significativas, y el viento soplará con una velocidad promedio de 10 km/h, lo que contribuirá a una jornada sin sobresaltos.

Hacia la noche, el cielo se despeja parcialmente y la humedad seguirá alta, lo que podría generar nieblas o neblinas. La sensación térmica podría bajar debido al descenso de temperatura típico de esta época del año.

Nota: Siempre es bueno llevar consigo un abrigo extra, especialmente cuando la temperatura está bajo los 10°C en la mañana.