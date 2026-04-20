El clima de Chaco para este lunes presenta una jornada con cielo parcialmente nublado. Durante las primeras horas, se prevé que las temperaturas mínimas ronden los 8.6°C, brindando una mañana fría pero sin precipitaciones. Los vientos serán suaves, con una velocidad media de 6 km/h, lo cual será un alivio para aquellos que prefieren menos viento en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chaco

A medida que avanzamos hacia la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 19.3°C, manteniendo el cielo nublado, aunque sin lluvias anunciadas. La humedad relativa será alta, un entorno que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente indican los termómetros. Los vientos ganarán un poco más de fuerza, alcanzando hasta los 9 km/h, pero seguirán siendo suaves y manejables. Al caer la noche, el clima se estabilizará con el mismo comportamiento del cielo y sin sobresaltos esperados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de abril de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas de hoy, el sol hará su aparición a las 07:42 AM y se esconderá nuevamente en el horizonte a las 06:08 PM, brindando una jornada de luminosidad para disfrutar al aire libre.