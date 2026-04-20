Durante la mañana, el clima en Chubut presentará un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.3°C, lo que sugiere un inicio de día con un aire frío. A lo largo del mediodía, se incrementará levemente el calor alcanzando una máxima cerca de los 14.7°C. La humedad estará presente, pero sin llegar a niveles extremos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde, las temperaturas seguirán siendo suaves, sin grandes variaciones respecto a la mañana. Ya para la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, manteniendo la tónica de la jornada. El viento soplará moderadamente con ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h, generando una sensación térmica más fresca por momentos.

Finalmente, para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer ocurre a las 08:49 y la puesta del sol está prevista para las 17:51, ofreciendo un total de luz diurna de aproximadamente nueve horas.