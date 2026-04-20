Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de abril de 2026
Resumen del tiempo
Durante la mañana, el clima en Chubut presentará un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.3°C, lo que sugiere un inicio de día con un aire frío. A lo largo del mediodía, se incrementará levemente el calor alcanzando una máxima cerca de los 14.7°C. La humedad estará presente, pero sin llegar a niveles extremos.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut
En la tarde, las temperaturas seguirán siendo suaves, sin grandes variaciones respecto a la mañana. Ya para la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, manteniendo la tónica de la jornada. El viento soplará moderadamente con ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h, generando una sensación térmica más fresca por momentos.
Finalmente, para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer ocurre a las 08:49 y la puesta del sol está prevista para las 17:51, ofreciendo un total de luz diurna de aproximadamente nueve horas.