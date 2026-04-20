Hoy en Formosa, podremos esperar un clima mayormente parcialmente nuboso por la mañana, con temperaturas mínimas cercanas a los 7.9°C. El ambiente se mantendrá agradable, aunque es importante tener en cuenta que no hay precipitaciones previstas para hoy, por lo cual se recomienda aprovechar el buen tiempo para actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, alcanzando el 41% durante el día. Los vientos soplarán a una velocidad media de 17 km/h, condiciones perfectas para disfrutar de un paseo matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche, el clima continuará con condiciones similares, aunque las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 20.5°C. Se mantendrán los vientos, con una velocidad promedio de 17 km/h. No se anticipan lluvias para las próximas horas, lo que garantiza una tarde y noche tranquilas, ideales para actividades en exteriores. Sin embargo, es posible que el viento aumente al caer la tarde, por lo que se sugiere tener una ligera chaqueta a mano.

El amanecer está previsto a las 07:37 AM y la puesta del sol será a las 18:08 PM.