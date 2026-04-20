Para comenzar este lunes 20 de abril de 2026, Mendoza amanece con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas cercanas a 6.6°C. Se espera que el clima continúe sin precipitaciones, lo que significa que el paraguas no será necesario por la mañana. Los vientos tendrán una velocidad media de 11 km/h, brindando un ambiente tranquilo para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Al avanzar la jornada, la tarde en Mendoza presentará temperaturas incrementándose hasta alcanzar un máximo de 17.5°C. El cielo seguirá con escasa nubosidad, posibilitando disfrutar de actividades al aire libre. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 11 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, brindando una noche agradable sin probabilidades de lluvia y con un ligero descenso en la temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de abril de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas para hoy, el sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 18:35. Estos horarios ofrecen una excelente oportunidad para disfrutar de un día completo y aprovechar las horas de luz para recorrer la pintoresca provincia de Mendoza. Recuerde cuidar la piel del sol durante el día, sobre todo en las horas pico.