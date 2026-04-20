En Neuquén, el día comienza con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, con una humedad relativa que alcanzará hasta un 75%. Durante la mañana, los vientos serán moderados, con velocidades que alcanzarán los 13 km/h, por lo que se recomienda precaución al transitar.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, llegando a una temperatura máxima de 17°C. La intensidad del viento aumentará y las ráfagas podrán alcanzar los 17 km/h, generando una sensación térmica más fresca. La noche no presentará variaciones significativas en el clima, manteniendo las condiciones parcialmente nubosas y sin posibilidades de precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de abril de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte neuquino alrededor de las 8:22 horas, mientras que su puesta será a las 18:16 horas. La fase lunar actual no presenta cambios relevantes para este día.