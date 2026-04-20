En San Juan, el clima para la mañana mostrará un panorama levemente despejado, con una temperatura mínima de 9.2°C. La humedad alcanzará un 61%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más fresco. Los vientos vendrán del sureste a una velocidad máxima de 11 km/h, proporcionando una leve brisa matinal. No se espera precipitaciones, ofreciendo así una mañana tranquila para los habitantes de la provincia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, los cielos seguirán parcialmente nublados, con temperaturas que subirán hasta un máximo de 20.4°C. La humedad se mantendrá alrededor del 33%, y los vientos soplarán a un promedio de 11 km/h, posibles ráfagas más fuertes podrían alcanzarse al atardecer. Esta tarde, no se anticipa lluvia lo que sugiere que es un buen momento para actividades al aire libre. Al caer la noche, el termómetro descenderá y se espera un ambiente fresco pero sin lluvias.