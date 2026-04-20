Esta mañana en San Luis, el clima será calmado, con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, de acuerdo con el pronóstico. No se espera precipitación durante el día, lo que proporcionará un ambiente ideal para actividades al aire libre. La humedad máxima alcanzará el 66%, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso en toda San Luis. Se espera que las temperaturas asciendan hasta un máximo de 17.7°C, creando un clima agradable durante el ocaso. Los vientos máximos podrían alcanzar una velocidad de 36 km/h, soplando desde la dirección noreste. Será un día perfecto para disfrutar del aire libre con una leve brisa que refrescará el ambiente.