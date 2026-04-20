Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de abril de 2026
Clima actual
Esta mañana en San Luis, el clima será calmado, con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, de acuerdo con el pronóstico. No se espera precipitación durante el día, lo que proporcionará un ambiente ideal para actividades al aire libre. La humedad máxima alcanzará el 66%, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Para la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso en toda San Luis. Se espera que las temperaturas asciendan hasta un máximo de 17.7°C, creando un clima agradable durante el ocaso. Los vientos máximos podrían alcanzar una velocidad de 36 km/h, soplando desde la dirección noreste. Será un día perfecto para disfrutar del aire libre con una leve brisa que refrescará el ambiente.