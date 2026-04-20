En Santa Cruz, clima de hoy comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas cercanas a los 3.4°C. Durante la mañana, no se esperan precipitaciones, pero la humedad alcanzará un nivel máximo del 80%. Los vientos serán moderados, con ráfagas que llegarán a los 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 7.3°C, y no se presentará lluvia en el transcurso del día. La brisa continuará, con vientos medios que alcanzarán los 22 km/h. Es un buen momento para abrigarse adecuadamente, dado el bajo rango de temperaturas.