Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de abril de 2026
Clima en Santa Fe
El clima en Santa Fe para la mañana de este lunes 20 de abril de 2026 presentará cielos parcialmente nubosos, con una temperatura mínima de 7.9°C. Habrá humedad que alcanzará un valor máximo del 85%. Se espera que el viento tenga una velocidad media de 21 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán con cielos parciales y nubosidades variables. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 18.5°C. Aunque no hay probabilidades de lluvia, la humedad será significativa, alcanzando 40%. Por lo tanto, se recomienda llevar ropa ligera pero también una chaqueta para abrigarse a medida que cae la noche.
El viento persistirá durante todo el día, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h, por lo que es una buena idea asegurarse de que los objetos sueltos en el exterior estén asegurados.
Por la tarde, el sol se ocultará hacia las 18:06 horas, marcando el fin del día con cielos claros.