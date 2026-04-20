El clima en Santa Fe para la mañana de este lunes 20 de abril de 2026 presentará cielos parcialmente nubosos, con una temperatura mínima de 7.9°C. Habrá humedad que alcanzará un valor máximo del 85%. Se espera que el viento tenga una velocidad media de 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán con cielos parciales y nubosidades variables. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 18.5°C. Aunque no hay probabilidades de lluvia, la humedad será significativa, alcanzando 40%. Por lo tanto, se recomienda llevar ropa ligera pero también una chaqueta para abrigarse a medida que cae la noche.

El viento persistirá durante todo el día, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h, por lo que es una buena idea asegurarse de que los objetos sueltos en el exterior estén asegurados.

Por la tarde, el sol se ocultará hacia las 18:06 horas, marcando el fin del día con cielos claros.