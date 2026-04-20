Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de abril de 2026
Pronóstico diario
Estado del clima
Hoy en Tucumán, el clima comenzará con un amanecer ligeramente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C, y la humedad se mantendrá cerca del 41%. Se predicen vientos moderados con una velocidad que rondarán los 11 km/h. Es un buen momento para disfrutar del aire fresco y de las actividades al aire libre con precaución.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. El termómetro alcanzará los 22.4°C como temperatura máxima, mientras que los vientos serán algo más intensos, llegando hasta los 22 km/h. Se recomienda llevar ropa ligera pero tener a mano una chaqueta para las brisas más frescas.
Por la noche, las temperaturas descenderán gradualmente y el viento continuará constante. Durante este periodo, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá una vista clara de la luna y las estrellas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de abril de 2026
Hoy, el amanecer será a las 08:06, ofreciendo una iluminación cálida y precisa. Por la tarde, el atardecer ocurrirá a las 18:35, proporcionando un gran espectáculo de colores en el horizonte.
Con este pronóstico, Tucumán vivirá un día con condiciones meteorológicas benévolas, ideales para actividades sociales y al aire libre.