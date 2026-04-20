Estado del clima

Hoy en Tucumán, el clima comenzará con un amanecer ligeramente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C, y la humedad se mantendrá cerca del 41%. Se predicen vientos moderados con una velocidad que rondarán los 11 km/h. Es un buen momento para disfrutar del aire fresco y de las actividades al aire libre con precaución.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. El termómetro alcanzará los 22.4°C como temperatura máxima, mientras que los vientos serán algo más intensos, llegando hasta los 22 km/h. Se recomienda llevar ropa ligera pero tener a mano una chaqueta para las brisas más frescas.

Por la noche, las temperaturas descenderán gradualmente y el viento continuará constante. Durante este periodo, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá una vista clara de la luna y las estrellas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de abril de 2026

Hoy, el amanecer será a las 08:06, ofreciendo una iluminación cálida y precisa. Por la tarde, el atardecer ocurrirá a las 18:35, proporcionando un gran espectáculo de colores en el horizonte.

Con este pronóstico, Tucumán vivirá un día con condiciones meteorológicas benévolas, ideales para actividades sociales y al aire libre.