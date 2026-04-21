Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 21 de abril de 2026
Previsión Meteorológica
Clima matutino en Catamarca
Durante la mañana de este martes, Catamarca presentará un clima predominantemente despejado. Las temperaturas mínimas arrancarán en 6.4°C, lo que promete un inicio de día fresco pero agradable. La humedad podría alcanzar un máximo de 65% a lo largo del día, aportando al frescor matutino.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Para horas de la tarde, el cielo continuará despejado, con temperaturas escalando hasta un máximo de 23.7°C. La velocidad del viento se mantendrá moderada, con picos de hasta 21 km/h, proporcionando una brisa templada a la región. Humedad descenderá ligeramente, brindando un ambiente más seco.
Para los amantes de la astronomía, cabe mencionar que a las 08:12 se producirá el amanecer, mientras que el atardecer será a las 18:33.
Los vientos matutinos serán más suaves, pero se recomienda precaución en la tarde debido a ráfagas que podrían alcanzar velocidades mayores.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca
Considerando el aumento de temperatura durante el día, se sugiere utilizar ropa liviana pero no olvidar una chaqueta para la noche, cuando las temperaturas vuelvan a descender. Mantente hidratado y protege tu piel con bloqueador solar debido a la exposición prolongada al sol durante el día.