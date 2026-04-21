Mañana en Santa Cruz

Este martes 21 de abril de 2026, Santa Cruz amanecerá con un clima principalmente nuboso, presentando nubes parciales. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 3.4°C, con una sensación térmica fresca debido a los vientos del día. La velocidad del viento puede llegar hasta los 25 km/h en momentos puntuales, pero usualmente oscilará en los 13 km/h. Mantén a mano un abrigo liviano si vas a salir en la primera parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde las nubes continuarán siendo protagonistas, pero habrá momentos de sol ocasional. Se espera que la temperatura máxima alcance los 7.3°C. Los vientos serán más suaves en comparación con la mañana, pero aún podrían llegar hasta los 16 km/h. Humedad relativa del ambiente estará en un rango cómodo de entre 80% y 95%, lo que evitará que se sienta demasiado pesado. Hacia la noche, se prevé un cielo mayormente despejado, lo que permitirá una visión clara de las estrellas si estás planeando salir al aire libre para alguna actividad recreativa nocturna.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de abril de 2026

El amanecer está programado para las 09:40, mientras que el atardecer será alrededor de las 17:34. Durante el día, el tiempo será mayormente plácido, con una presión atmosférica que se mantendrá estable.