En Neuquén, el clima comenzará con una mañana parcialmente nubosa. Las temperaturas serán frescas, moviéndose desde un mínimo de 4.9°C a un máximo de 17°C. Con una humedad del 35%, el viento soplará moderadamente a una velocidad de hasta 13 km/h. Mantente alerta a futuros cambios del tiempo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, Neuquén verá un aumento en la velocidad del viento, alcanzando hasta 13 km/h, mientras el cielo continúa parcialmente cubierto. Las temperaturas no verán grandes cambios, manteniéndose entre los 6.5°C y 17°C, dejando la posibilidad de disfrutar de una agradable enseada al aire libre.

“El clima es lo que esperamos, el tiempo es lo que obtenemos.”

Recuerda siempre estar preparado para posibles cambios en el clima a lo largo del día con el equipo adecuado para la ocasión.