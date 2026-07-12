La triste carta de despedida de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano: “Te extrañaré cada día”

Murió Jayden Adams, futbolista sudafricano. Foto: Instagram @jaydenadams_23

La muerte de Jayden Adams, mediocampista del Mamelodi Sundowns y la Selección de Sudáfrica, conmociona al mundo del fútbol. El fallecimiento del mediocampista de 25 años repercutió duramente en el entorno familiar del futbolista y en las últimas horas se conoció la devastadora carta pública de su pareja, Aqueelah Chloe Adendorf, quien expresó el dolor que deja su partida.

“No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos”, comienza el texto difundido en su cuenta de Instagram y añade: “No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre”.

“Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre”, cierra la carta de Aqueelah, con quien el futbolista compartía una hija llamada Allaïa-Jayda. Se trata de mucho más que una declaración de amor, sino que también destacó cada momento vivido junto a Jayden Adams y profundizó en el lazo que los unía.

Aqueelah Chloe Adendorf despidió a Jayden Adams en sus redes sociales. Foto: Instagram @aqueela_x

Luego, la joven publicó una historia en la cual se refirió al duro momento que atraviesa su hija y agradeció el apoyo recibido: “Muchas gracias a todos por sus amables condolencias y mensajes de apoyo. Realmente significan mucho para mí y Allaïa durante este momento difícil. Agradezco cada mensaje, incluso si aún no he respondido. Les contestaré a todos tan pronto como pueda. Gracias por su comprensión y amabilidad”, escribió.

Qué se sabe sobre la muerte del jugador de Sudáfrica, Jayden Adams

Jayden Adams murió a los 25 años estando en su país natal tras haber regresado del Mundial 2026. La policía de Provincia del Cabo Occidental se encuentra investigando el fallecimiento del jugador con el objetivo de conocer en qué circunstancias se dio el incidente sucedido en su casa de Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo.

Hasta el momento, no se ha informado la causa de muerte del futbolista sudafricano. Se cree que en las próximas horas las autoridades darán mayor información al respecto.

Minuto de silencio en el Mundial por la muerte de Jayden Adams. Foto: REUTERS

La Unión de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU), publicó un comunicado para expresar su consternación al conocer la noticia del fallecimiento de Jayden Adams.

“Jayden había representado recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando con orgullo, valentía y distinción las esperanzas de toda una nación", sostuvieron. Además, indicaron que su fallecimiento representa “una pérdida inconmensurable para su familia, sus compañeros de equipo, los clubes en los que jugó, la comunidad futbolística y el país en su conjunto”.

Las autoridades de la asociación de fútbol sudafricano lo describieron como un “jugador talentoso y un servidor ejemplar del deporte”. “Tenía mucho para ofrecer”, concluyeron.