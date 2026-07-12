Inglaterra, bajo la lupa: cómo juega el rival de la Argentina, quiénes son sus figuras y cuáles son sus debilidades

Formación de la Selección de Inglaterra ante Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Childs)

La Selección Argentina ya conoce al obstáculo que deberá superar para seguir alimentando su ilusión mundialista. El próximo miércoles, el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será escenario de un duelo cargado de historia, rivalidad y tensión competitiva: la “Albiceleste” enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final.

Del otro lado aparecerá un seleccionado británico renovado, respaldado por una generación de futbolistas de enorme jerarquía y con la ambición de terminar con una espera que ya lleva seis décadas sin volver a levantar la Copa del Mundo. Bajo la conducción del alemán Thomas Tuchel, Inglaterra encontró una identidad moderna, dinámica y agresiva que la convirtió en una de las selecciones más temibles del torneo.

Cómo juega Inglaterra: presión alta, intensidad y ataque constante

El equipo inglés apuesta por trasladar al escenario internacional la intensidad característica de la Premier League. Su sello distintivo es la presión alta y constante, una estrategia diseñada para incomodar la salida rival, recuperar la pelota en campo contrario y atacar con rapidez. La propuesta exige un esfuerzo físico permanente y obliga a los adversarios a tomar decisiones bajo presión.

La Selección de Inglaterra venció 2-1 a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Mike Segar)

Con el balón en su poder, Inglaterra muestra otra de sus fortalezas: la movilidad. Los volantes y extremos intercambian posiciones de manera continua para romper estructuras defensivas y generar espacios. El objetivo es claro: acelerar la circulación, sostener una posesión agresiva y poblar el área rival con numerosos futbolistas cuando logra instalarse en terreno ofensivo.

Harry Kane y Jude Bellingham, las grandes amenazas para Argentina

Dentro de ese engranaje sobresale la figura de Harry Kane. El capitán inglés es mucho más que un goleador de élite. Además de su capacidad para definir dentro del área, tiene la inteligencia para retroceder algunos metros, asociarse con los mediocampistas y transformarse en un generador de juego capaz de habilitar a sus compañeros con notable precisión.

Sin embargo, si existe un nombre que sintetiza el presente inglés es el de Jude Bellingham. El mediocampista representa el corazón futbolístico del equipo: combina despliegue físico, técnica, personalidad y llegada al gol. Su capacidad para aparecer desde segunda línea y dominar amplias zonas del campo lo convierte en una de las principales preocupaciones para el mediocampo argentino.

Jude Bellingham y Harry Kane, las dos figuras de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Childs)

A su alrededor, Inglaterra cuenta con un eje central equilibrado, donde las tareas defensivas y la distribución de la pelota se complementan para sostener el funcionamiento colectivo incluso en contextos de máxima exigencia. Esa estructura permite que los jugadores más ofensivos puedan desplegarse con libertad sin comprometer el orden general del equipo.

Como fue una constante a lo largo de su historia, la pelota parada continúa siendo un arma fundamental para el conjunto británico. Córners, tiros libres y laterales suelen convertirse en situaciones de máximo peligro gracias a la potencia física de sus futbolistas, la precisión de los ejecutantes y una preparación táctica minuciosa.

Las debilidades que puede aprovechar la Selección Argentina

Pero el conjunto dirigido por Thomas Tuchel no está exento de vulnerabilidades. De hecho, sus principales debilidades nacen justamente de las virtudes que lo caracterizan. La presión alta y proyección simultánea de varios jugadores suelen generar espacios a espaldas de sus líneas. Si Argentina consigue superar esa primera barrera mediante circulación limpia y velocidad en la transición, encontrará terreno fértil para lastimar de contragolpe.

Thomas Tuchel, el técnico alemán que dirige a la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

Los sectores laterales también aparecen como una zona sensible para Inglaterra. Cuando los rivales logran imponer el uno contra uno por las bandas, la estructura defensiva británica suele mostrar ciertas dificultades para sostener los duelos individuales. Además, una presión efectiva sobre la salida de sus defensores centrales puede forzar pelotazos largos y desconectar el circuito habitual de construcción.

La historia de una selección que busca romper la sequía

Inglaterra disputa su 17ª Copa del Mundo y carga con una deuda histórica. Su único título llegó en 1966, cuando se consagró campeón como anfitrión tras vencer a Alemania en la final disputada en Wembley. Desde entonces alternó campañas destacadas con frustraciones inesperadas. Entre sus actuaciones más recordadas de las últimas décadas sobresalen el cuarto puesto conseguido en Rusia 2018 y las semifinales alcanzadas en Qatar 2022.

Ahora, con una generación repleta de talento y con sed de gloria, los ingleses vuelven a situarse entre los mejores del planeta. Del otro lado estará Argentina, vigente referencia mundial y acostumbrada a los grandes desafíos. Atlanta espera por una nueva página de una histórica rivalidad que promete emociones fuertes y un lugar reservado en la final para quien logre imponerse en una batalla que paralizará al mundo del fútbol.