Mate, alfajores y entrada gratis: llega una feria ideal para fanáticos de los sabores argentinos

La Expo Feria Yerba Mate y Alfajores se realizará con entrada gratuita, degustaciones y la participación de productores de distintas provincias.

Resistencia, capital de la provincia del Chaco, volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de los sabores regionales con una nueva edición de la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores, que se desarrollará los días 12 y 13 de septiembre en el Domo del Centenario, con entrada libre y gratuita.

El evento reunirá a productores, emprendedores y empresas de todo el país vinculados a dos de los productos más representativos de la gastronomía argentina. Durante ambas jornadas habrá exhibiciones, espacios de comercialización y experiencias pensadas para el público general.

La cita que reunirá a productores de todo el país

La feria apunta a consolidarse como una vidriera para las economías regionales, ofreciendo a los elaboradores la posibilidad de mostrar sus productos, generar contactos comerciales y acercarse directamente a los consumidores.

La Expo Feria Yerba Mate y Alfajores se realizará en el Domo del Centenario de Resistencia con entrada gratuita, degustaciones y la participación de productores de distintas provincias. Foto: Diario Norte

Los visitantes podrán recorrer stands con propuestas provenientes de diferentes provincias, conocer nuevas marcas y acceder a una amplia oferta de yerbas, blends especiales, alfajores artesanales y productos gourmet.

Además, la organización anticipó que habrá degustaciones y maridajes, una de las actividades más esperadas por quienes buscan descubrir nuevas combinaciones de sabores y tendencias del sector.

Degustaciones, experiencias y actividades para toda la familia

La Expo Feria no estará enfocada únicamente en la venta de productos. También incluirá actividades recreativas y espacios interactivos destinados a quienes quieran profundizar sus conocimientos sobre la elaboración y las características de cada producto.

En ese marco, se prevén charlas, capacitaciones y encuentros con especialistas, generando un ámbito de intercambio entre productores, emprendedores y público interesado en la industria alimentaria artesanal.

La propuesta buscará destacar el valor cultural que tienen el mate y el alfajor dentro de la identidad argentina, dos productos que forman parte de los hábitos cotidianos y que cuentan con una fuerte presencia en distintas regiones del país.

Mate tradicional con yerba y alfajores artesanales sobre una mesa de madera, representando los sabores típicos de la gastronomía argentina. Foto: Norteargentino.com

Cuándo y dónde será la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores

La cita será el 12 y 13 de septiembre en el Domo del Centenario de Resistencia, uno de los principales espacios para eventos de la capital chaqueña. Con entrada gratuita, la feria espera convocar a familias, turistas, emprendedores y fanáticos del mate y los alfajores de toda la región.

Por qué el mate y el alfajor son dos emblemas de la gastronomía argentina

El mate y el alfajor forman parte de la identidad cultural argentina y son dos de los productos más consumidos en todo el país. Mientras la yerba mate cuenta con una larga tradición vinculada al litoral y al nordeste argentino, el alfajor se convirtió en uno de los productos regionales más representativos, con variedades que se elaboran en distintas provincias.

En los últimos años, tanto las marcas tradicionales como los emprendimientos artesanales impulsaron una fuerte expansión del sector, con nuevas propuestas y sabores que ganaron presencia en ferias gastronómicas y eventos especializados. La Expo Feria Yerba Mate y Alfajores buscará precisamente poner en valor ese crecimiento y acercar a los productores con el público.