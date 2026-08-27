Llueve en Buenos Aires: cómo estará el clima este jueves 27 de agosto y qué se espera para los próximos días

Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: NA.

Este jueves 27 de agosto de 2026, el panorama meteorológico se encuentra marcado por el regreso de las precipitaciones. A lo largo del día, la jornada se presentará inestable y la temperatura máxima alcanzará los 18 °C con vientos del sureste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante la mañana y la tarde, mientras que el tiempo comenzará a mejorar recién hacia la noche.

A pesar de las lluvias, los datos del organismo confirman una buena noticia para la región: las olas de frío polar quedaron oficialmente atrás, al menos hasta el próximo año. El mapa térmico muestra un ascenso paulatino de las temperaturas que consolida el cierre de las marcas bajo cero en el AMBA.

Para este jueves, el reporte meteorológico prevé valores mínimos que oscilarán entre los 10°C y los 13°C, en tanto que la temperatura máxima alcanzará valores cercanos a los 20°C por la tarde.

Lluvias, tormentas, AMBA. Foto: NA.

Cómo estará el tiempo en el AMBA los próximos días

Fin de las lluvias: La mejora paulatina de la noche del jueves dará paso a un fin de semana sin precipitaciones.

Presencia del sol: A partir del viernes, las jornadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano contarán con buena presencia de sol y cielo parcialmente nublado.

Marcas térmicas constantes: Las temperaturas mínimas continuarán posicionadas por encima de los 10°C, mientras que las máximas rondarán nuevamente los 20°C, consolidando un ambiente agradable en todo el cordón urbano.

De esta manera, para el viernes 28 se espera una rápida recuperación de las condiciones meteorológicas. El cielo tenderá a despejarse gradualmente y las probabilidades de agua quedarán totalmente descartadas.

El sábado 29 se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, temperatura mínima cercana a los 10 °C y máxima en torno a los 17 °C.

Para el domingo 30, las marcas térmicas ascenderán sin presencia de precipitaciones en el área metropolitana, consolidando un ambiente despejado y firme previo al cierre del mes.