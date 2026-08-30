comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Día primaveral en el AMBA: el pronóstico para este domingo 30 de agosto y cómo seguirá el tiempo en la semana

La jornada comenzó con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pasará a parcialmente nublado en horas de la tarde y culminará con un cielo mayormente cubierto hacia la noche. los detalles del Servicio Meteorológico Nacional.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Domingo primaveral en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este domingo 30 de agosto y cómo seguirá la semana
Domingo primaveral en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este domingo 30 de agosto y cómo seguirá la semana Foto: NA (Daniel Vides)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Para este domingo 30 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un progresivo aumento de la nubosidad y temperaturas agradables en el AMBA.

El clima en Buenos Aires mostrará una mejora progresiva durante los próximos días, con tardes templadas y temperaturas máximas cercanas a los 20 °C. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana tendrá condiciones mayormente estables, cielo variable y mañanas que todavía exigirán algo de abrigo.

Día despejado para tomar mates y hacer actividades al aire libre. Foto: NA

Cómo estará el clima este domingo 30 de agosto

Con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 20, la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense gozarán de una jornada primaveral. Aunque el cielo estará entre algo a mayormente nublado, indicaron que habrá presencia de viento del este de hasta 22 km/h.

Ese escenario se mantendrá durante el arranque de la semana ya que el comportamiento del tiempo no presentará cambios marcados entre el lunes y el miércoles en el AMBA.

Contenido Recomendado

El clima en Tucumán hoy, 30 de agosto de 2026:¿va a llover?

El clima en Tucumán hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

El clima en Tierra del Fuego hoy, 30 de agosto de 2026:¿va a llover?

El clima en Tierra del Fuego hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Pronóstico extendido del SMN: temperaturas y estado del cielo

  • Lunes: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C con cielo de algo a ligeramente nublado.
  • Martes: mínima de 8 °C y máxima de 19 °C con cielo algo nublado.
  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. El cielo estará mayormente nublado.
  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C. El cielo estará parcialmente nublado.

Qué día conviene aprovechar para hacer actividades al aire libre

El viernes 4 de septiembre aparece como la mejor jornada para realizar actividades al aire libre, gracias a la máxima de 20 °C, el cielo parcialmente nublado y la ausencia de precipitaciones en el pronóstico proporcionado. Las condiciones más cómodas se concentrarán entre el mediodía y la tarde, cuando el termómetro alcance su punto más alto.

El lunes y martes también ofrecerán buenas oportunidades para paseos y encuentros al aire libre al igual que este domingo, con máximas de 19 °C y nubosidad variable. Sin embargo, el martes comenzará bastante más frío, mientras que el viernes presentará el equilibrio más favorable entre una mañana fresca y una tarde templada.

ClimaServicio Meteorológico NacionalPronóstico
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Se adelanta la primavera:cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se adelanta la primavera: cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Alerta por el Súper El Niño:qué provincias se verán afectadas y cómo es el operativo que busca anticipar inundaciones

    Alerta por el Súper El Niño: qué provincias se verán afectadas y cómo es el operativo que busca anticipar inundaciones

  3. El clima en San Juan hoy, 30 de agosto de 2026:¿va a llover?

    El clima en San Juan hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

  4. El clima en Chaco hoy, 30 de agosto de 2026:¿va a llover?

    El clima en Chaco hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

  5. El clima en Tucumán hoy, 30 de agosto de 2026:¿va a llover?

    El clima en Tucumán hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Una delegación del Vaticano llega este domingo a Buenos Aires para ultimar detalles de la visita del papa León XIV

Una delegación del Vaticano llega este domingo a Buenos Aires para ultimar detalles de la visita del papa León XIV

La Justicia de Bolivia dictó una segunda prisión preventiva para Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito

El Gobierno prepara un decreto para implementar la expulsión de extranjeros que realicen discursos de odio contra la Argentina

Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo

Economía

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para este domingo 30 de agosto:gastronomía, YPF, mercados y más

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para este domingo 30 de agosto: gastronomía, YPF, mercados y más

Desde transporte hasta prepagas, septiembre llega con una nueva batería de aumentos en los servicios

Morosidad récord:cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar cuotas atrasadas

El INDEC difunde la inflación de agosto 2026:qué día se conoce el dato y qué número espera el Gobierno

Internacionales

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

Tragedia en Nepal:un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

Video:una turista rusa se salva por segundos de una mortífera avalancha en medio de las inundaciones de Nepal

Imágenes impactantes:una masiva ola de drones rusos generó explosiones e incendios que afectaron a más de 300 personas cerca de Kiev