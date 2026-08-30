Día primaveral en el AMBA: el pronóstico para este domingo 30 de agosto y cómo seguirá el tiempo en la semana

Domingo primaveral en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este domingo 30 de agosto y cómo seguirá la semana Foto: NA (Daniel Vides)

Para este domingo 30 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un progresivo aumento de la nubosidad y temperaturas agradables en el AMBA.

El clima en Buenos Aires mostrará una mejora progresiva durante los próximos días, con tardes templadas y temperaturas máximas cercanas a los 20 °C. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana tendrá condiciones mayormente estables, cielo variable y mañanas que todavía exigirán algo de abrigo.

Día despejado para tomar mates y hacer actividades al aire libre. Foto: NA

Cómo estará el clima este domingo 30 de agosto

Con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 20, la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense gozarán de una jornada primaveral. Aunque el cielo estará entre algo a mayormente nublado, indicaron que habrá presencia de viento del este de hasta 22 km/h.

Ese escenario se mantendrá durante el arranque de la semana ya que el comportamiento del tiempo no presentará cambios marcados entre el lunes y el miércoles en el AMBA.

Pronóstico extendido del SMN: temperaturas y estado del cielo

Lunes: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C con cielo de algo a ligeramente nublado.

Martes: mínima de 8 °C y máxima de 19 °C con cielo algo nublado.

Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. El cielo estará mayormente nublado.

Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.

Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C. El cielo estará parcialmente nublado.

Qué día conviene aprovechar para hacer actividades al aire libre

El viernes 4 de septiembre aparece como la mejor jornada para realizar actividades al aire libre, gracias a la máxima de 20 °C, el cielo parcialmente nublado y la ausencia de precipitaciones en el pronóstico proporcionado. Las condiciones más cómodas se concentrarán entre el mediodía y la tarde, cuando el termómetro alcance su punto más alto.

El lunes y martes también ofrecerán buenas oportunidades para paseos y encuentros al aire libre al igual que este domingo, con máximas de 19 °C y nubosidad variable. Sin embargo, el martes comenzará bastante más frío, mientras que el viernes presentará el equilibrio más favorable entre una mañana fresca y una tarde templada.