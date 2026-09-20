A 2 horas de CABA: se acerca la Fiesta Provincial del Mate con entrada gratis, música en vivo y paseo gastronómico

Fiesta Provincial del Mate con entrada gratis, música en vivo y paseo gastronómico. Foto: Municipios de Argentina

La ciudad bonaerense de Baradero volverá a convertirse en epicentro de una de las celebraciones más representativas de la cultura popular argentina. Los próximos 10, 11 y 12 de octubre, vecinos y turistas podrán disfrutar de la 21° edición de la Fiesta Provincial del Mate, un evento que rinde homenaje a una tradición profundamente arraigada en la vida cotidiana del país.

Con actividades para toda la familia, feria de artesanos y espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas, la celebración volverá a tener como protagonista a la infusión que identifica a millones de argentinos.

Cuándo y dónde se realiza la 21° Fiesta Provincial del Mate en Baradero

La edición 2026 de la Fiesta Provincial del Mate se desarrollará los días 10, 11 y 12 de octubre en el Paseo del Puerto, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Baradero.

La Fiesta Provincial del Mate se desarrollará los días 10, 11 y 12 de octubre. Foto: Instagram turismobaradero

Ubicado a orillas del río, este predio se convirtió en la sede tradicional del evento y cada año recibe a miles de visitantes que llegan para disfrutar de una propuesta que combina costumbres, gastronomía, música y turismo.

La fiesta busca poner en valor el mate como símbolo de encuentro y de identidad nacional, una tradición que atraviesa generaciones y forma parte de la cultura argentina en todos los rincones del país.

Horarios, accesos y cómo llegar al Paseo del Puerto desde CABA

La organización adelantó la realización del evento para las tres jornadas del fin de semana largo de octubre, aunque los horarios específicos de apertura y cierre serán confirmados próximamente junto con la programación oficial.

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, Baradero se encuentra a poco más de 140 kilómetros y puede alcanzarse en aproximadamente dos horas por la Ruta Nacional Nº 9, uno de los principales corredores viales del país.

La organización adelantó la realización del evento para las tres jornadas del fin de semana largo de octubre. Foto: Municipios de Argentina

La cercanía con el Área Metropolitana de Buenos Aires convierte a la ciudad en una alternativa ideal para una escapada de fin de semana, especialmente durante los feriados largos. Además de asistir a la Fiesta Provincial del Mate, los visitantes podrán recorrer la costanera, los espacios verdes y distintos atractivos culturales e históricos de la localidad.

El tradicional concurso de cebadores de mate: cómo participar y cuáles son los premios

Uno de los clásicos de la Fiesta Provincial del Mate son los concursos y competencias vinculados a esta tradicional infusión, especialmente las pruebas de cebadores y tomadores de mate, que forman parte de la identidad del evento desde sus primeras ediciones.

Si bien la organización aún no informó las bases de participación para este año ni los premios que estarán en juego, se espera que estas actividades vuelvan a integrar la programación oficial, tal como ocurrió en ediciones anteriores.

Las condiciones de inscripción, categorías y reconocimientos serán comunicados por los organizadores a medida que avance la preparación de la fiesta. Por ese motivo, quienes estén interesados en participar deberán seguir los canales oficiales del evento para conocer los detalles cuando sean anunciados.

Uno de los clásicos de la Fiesta Provincial del Mate son los concursos y competencias de la infusión. Foto: Municipios de Argentina

Qué hacer en la Fiesta Provincial del Mate: habrá shows en vivo, paseo gastronómico y feria de artesanos

La Fiesta Provincial del Mate se destaca por ofrecer una amplia variedad de propuestas culturales y recreativas para todas las edades. Entre las actividades que tradicionalmente forman parte de la celebración se encuentran:

Actividades recreativas para grandes y chicos

Concursos de cebadores y tomadores de mate

Degustaciones de diferentes variedades de yerba

Espectáculos musicales en vivo

Exposiciones y colecciones de mates artesanales

Feria de artesanos y emprendedores

Patio gastronómico con especialidades regionales

Presentaciones de danzas folklóricas

Esta combinación convierte al evento en una de las principales propuestas turísticas del norte bonaerense durante octubre, atrayendo tanto a amantes del folklore y las tradiciones como a quienes buscan disfrutar de una jornada al aire libre junto al río.

La programación artística completa y el cronograma definitivo de actividades serán dados a conocer por la organización en las semanas previas al inicio de la fiesta. Mientras tanto, Baradero ya se prepara para recibir una nueva edición de una celebración que tiene al mate como excusa perfecta para compartir, encontrarse y disfrutar de las costumbres argentinas.