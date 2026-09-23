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Se empieza a sentir la primavera en Buenos Aires: cómo estará el clima el fin de semana y cuál será el día más caluroso

Las temperaturas comienzan a subir y el fin de semana se presenta como una buena oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. El pronóstico completo, día por día.

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Llegan los días primaverales al AMBA.
Llegan los días primaverales al AMBA. Foto: Freepik
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una semana con temperaturas en ascenso y condiciones mayormente estables. Tras un miércoles con frío, el termómetro irá ganando terreno hacia el viernes, que aparece como la jornada más cálida de los próximos días.

Según el pronóstico mostrado para la Ciudad de Buenos Aires, este miércoles finalizará con una máxima de 18°C y una mínima de 7°C. El jueves marcará el inicio de un paulatino aumento de temperatura, con valores que oscilarán entre los 11°C y los 23°C bajo un cielo con nubosidad variable.

Clima en el AMBA. Foto: SMN

La tendencia cálida continuará el viernes 25, cuando se alcanzará la temperatura más alta de la semana: se espera una máxima de 25°C y una mínima de 14°C, con sol y sin probabilidades de lluvias. Será una jornada ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de un anticipo de primavera.

De cara al fin de semana, el tiempo se mantendrá estable, pero con un leve descenso de las temperaturas. El sábado se prevé una máxima de 22°C y una mínima de 13°C, con cielo parcialmente nublado. Para el domingo, las marcas térmicas volverán a bajar y se ubicarán entre los 13°C y los 20°C, con probabilidades de lluvias.

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Para el comienzo de la próxima semana no se esperan cambios significativos. Tanto el lunes como el martes mantendrán máximas cercanas a los 20°C, aunque con mayor presencia de nubosidad.

Primavera, clima, calor.
Llegan los días primaverales al AMBA. Foto: Freepik

Cuál será el día más caluroso de la semana

El viernes 25 será el día más cálido de la semana en el AMBA, con una temperatura máxima estimada de 25°C, superando ampliamente los valores previstos para el fin de semana y consolidando una seguidilla de jornadas agradables y típicamente primaverales.

Cuándo podría llover en el AMBA

Si bien el pronóstico se mantiene estable para los próximos días, las primeras chances de lluvias aparecen recién entre el domingo y el lunes. No obstante, la probabilidad es baja, de apenas entre 0% y 10%, por lo que no se esperan precipitaciones importantes ni fenómenos que alteren los planes del fin de semana.

El tiempo continuará mayormente seco, con temperaturas templadas y condiciones típicas de la primavera.

Pronóstico del AMBA: cómo sigue el clima esta semana

  • Miércoles: mínima de 7 °C y máxima de 18 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 23 °C con cielo algo nublado.
  • Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 25 °C con cielo algo nublado y vientos de hasta 31 km/h.
  • Sábado: mínima de 13 °C y máxima de 22 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Domingo: mínima de 13 °C y máxima de 20 °C con cielo mayormente nublado, vientos de hasta 31 km/h y 10% de chances de lluvias todo el día.
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