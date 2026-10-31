Inundaciones por El Niño en Argentina: las 4 provincias más afectadas por las crecidas y los evacuados

Inundaciones en Chaco y Corrientes Foto: x

Las inundaciones por El Niño en Argentina afectan principalmente a Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe, donde las crecidas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú y las intensas lluvias provocaron evacuaciones, daños en viviendas y cortes de caminos durante octubre de 2026. Según los últimos relevamientos provinciales disponibles hasta este viernes 30, Chaco supera los 2.200 desplazados y Corrientes registra más de 1.600 personas fuera de sus hogares mientras continúan los operativos de asistencia y el monitoreo de los cursos de agua.

Cuáles son las 4 provincias argentinas más afectadas por las inundaciones de El Niño

El fenómeno climático, que atraviesa una fase de fuerte intensidad según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), coincide con un período de lluvias abundantes y crecidas en la cuenca del Plata.

Las cuatro provincias presentan diferentes niveles de afectación:

Chaco : el reporte del 29 de octubre contabilizó 2.239 evacuados y autoevacuados, con 629 hogares afectados. Puerto Vilelas concentra 1.350 desplazados, mientras Barranqueras e Isla del Cerrito también permanecen comprometidas por la crecida. El Litoral

Corrientes : Defensa Civil informó 1.673 evacuados y autoevacuados, distribuidos entre la capital provincial, Itatí, Isla Apipé, Ituzaingó, Paso de la Patria y otras localidades. Del total, 407 personas fueron evacuadas y 1.266 abandonaron sus viviendas por sus propios medios. El Litoral+1

Misiones : el relevamiento policial del 24 de octubre registró 141 evacuados, 117 viviendas dañadas y cinco puentes cortados. Las lluvias también provocaron interrupciones en pasos fronterizos fluviales y caminos vecinales. El Territorio+1

Santa Fe: la crecida del Paraná afecta principalmente a sectores ribereños. En Colastiné Norte, ocho familias debieron abandonar sus viviendas, mientras también se reportaron desplazamientos preventivos en la Vuelta del Paraguayo. El Litoral+1

Inundaciones en Chaco y Corrientes Foto: x

Qué zonas están en riesgo por la crecida del Paraná y cómo influye El Niño

El avance del agua mantiene bajo vigilancia a numerosas poblaciones ubicadas sobre las márgenes de los principales ríos del Litoral. En Chaco, la Administración Provincial del Agua registró el Paraná en 7,22 metros a la altura de Barranqueras el 29 de octubre. En Santa Fe, el Instituto Nacional del Agua (INA) anticipó que el río podría alcanzar los 4,52 metros el 3 de noviembre, de acuerdo con su pronóstico del 27 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que El Niño presenta una intensidad fuerte y advirtió que la fase cálida tiene elevadas probabilidades de mantenerse durante el trimestre octubre-diciembre de 2026.

Este fenómeno puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales en determinadas regiones, aunque cada inundación depende también de las lluvias locales, los caudales y las condiciones de las cuencas.

Qué medidas de contingencia se aplican y cómo seguirá la emergencia hídrica

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) desplegó equipos técnicos en Chaco y Corrientes para coordinar tareas con Defensa Civil, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

Según el comunicado oficial del pasado 22 de octubre, las acciones incluyen monitoreo de los ríos, asistencia a damnificados y preparación de recursos ante nuevas crecidas. Los operativos forman parte del Plan de Preparación y Respuesta ante el Fenómeno El Niño.

Cómo funciona el plan de emergencia por El Niño y dónde consultar las alertas. Foto: Google Gemini.

En Chaco funcionan centros de contención para las familias evacuadas, mientras que en Misiones se mantienen controles sobre puentes y caminos. Santa Fe también reforzó su capacidad de respuesta con 90 equipos de bombeo, destinados a prevenir anegamientos.

En Corrientes, Defensa Civil informó que el nivel del Paraná comenzó a descender en algunos sectores, aunque continúa la vigilancia sobre las localidades ubicadas aguas abajo.

Las autoridades recomiendan seguir los comunicados oficiales y evitar circular por sectores anegados o atravesar puentes y caminos interrumpidos. La evolución de las lluvias y los niveles fluviales determinará cuándo podrán regresar las familias desplazadas.