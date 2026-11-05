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Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico anticipa tormentas y un marcado descenso de temperatura

El pronóstico también anticipa ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche. El clima extendido.

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A qué hora vuelven las lluvias a Buenos Aires y cuándo se esperan tormentas.
A qué hora vuelven las lluvias a Buenos Aires y cuándo se esperan tormentas. Foto: Pexels
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Las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires este viernes, según el pronóstico meteorológico, que anticipa precipitaciones durante la segunda mitad de la jornada. Después de un jueves con una temperatura máxima prevista de 27 grados, el ingreso de condiciones inestables estará acompañado por un descenso térmico que continuará el sábado, cuando la máxima bajará hasta los 19 grados.

A qué hora vuelven las lluvias a Buenos Aires y cuándo se esperan tormentas

De acuerdo con el pronóstico compartido, el viernes comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 16 grados. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 0% y el 10%, por lo que las primeras horas del día presentarían condiciones relativamente estables.

Sin embargo, las lluvias llegarían durante la tarde del viernes, cuando la probabilidad de precipitaciones aumentará hasta un rango de entre el 10% y el 40%. El mismo escenario se mantendrá durante la noche, con posibilidad de tormentas y una temperatura máxima de 25 grados.

Clima en Buenos Aires.
Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

El pronóstico también anticipa ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche. Por este motivo, quienes tengan actividades al aire libre deberán prestar atención a las actualizaciones meteorológicas.

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Cómo estará el tiempo este fin de semana

El sábado llegará con un marcado descenso de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. La mínima prevista será de 11 grados y la máxima alcanzará apenas los 19, seis grados menos que el viernes.

Durante la madrugada podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo del sábado. El cielo estará parcialmente nublado durante las primeras horas y se prevén mejores condiciones hacia la tarde.

Para el domingo, el panorama será más favorable. El pronóstico anticipa una jornada soleada, sin lluvias, con una mínima de 9 grados y una máxima de 23 grados, ideal para quienes tengan actividades programadas al aire libre.

Clima, tormentas, lluvias.
El viernes 6 aparece como la principal jornada con posibilidad de lluvias durante los próximos siete días. Foto: NA

Qué dice el pronóstico extendido para la próxima semana

Después de un fin de semana sin precipitaciones previstas, el lunes comenzará con cielo despejado y temperaturas de entre 13 y 24 grados. El martes continuará el tiempo estable, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25.

Para el miércoles, el pronóstico anticipa un nuevo ascenso de temperatura, con una máxima de 28 grados y una mínima de 18. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre el 0% y el 10%.

De esta manera, el viernes 6 aparece como la principal jornada con posibilidad de lluvias durante los próximos siete días. Los valores corresponden al pronóstico extendido compartido y están sujetos a actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

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