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Pronóstico en Buenos Aires: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 21 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Sur 13 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Sureste 13 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 16 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:02
Horas de luz10h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:54 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 21 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 35 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sureste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Sureste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Sureste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Sur 9 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Sur 14 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Sureste 16 - 35 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Sureste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Sureste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Sureste 16 - 33 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Sureste 14 - 33 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sureste 13 - 30 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sureste 10 - 28 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Sur 10 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Sur 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Sur 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Sur 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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