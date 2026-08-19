comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo niebla, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Niebla
Viento
Sureste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Noreste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 7 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:23
Horas de luz10h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación45%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:27 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 7 - 20 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 5 - 8 km/h 0% Niebla
08:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Niebla
09:00 Sureste 5 - 13 km/h 0% Niebla
10:00 Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Este 6 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Este 6 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Este 6 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Noreste 5 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Noreste 6 - 19 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Noreste 7 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Noreste 3 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 Este 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noreste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Buenos Airestiempo en Buenos Aires hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Vuelve el frío extremo a Buenos Aires:para cuándo se espera una mínima de 4 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Vuelve el frío extremo a Buenos Aires: para cuándo se espera una mínima de 4 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Otro tormentón se aproxima a Buenos Aires:cuándo llegarán las lluvias este martes 18 de agosto

    Otro tormentón se aproxima a Buenos Aires: cuándo llegarán las lluvias este martes 18 de agosto

  3. Vuelven las tormentas a Buenos Aires:para cuándo se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Vuelven las tormentas a Buenos Aires: para cuándo se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Mapa de El Niño en Argentina:dónde lloverá más y qué regiones preocupan por tormentas e inundaciones

    Mapa de El Niño en Argentina: dónde lloverá más y qué regiones preocupan por tormentas e inundaciones

  5. Anticipar escenarios de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta:así se prepara Argentina para enfrentar a El Niño

    Anticipar escenarios de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta: así se prepara Argentina para enfrentar a El Niño
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV:“El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV: “El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

“Ahorcarme, golpearme y tirarme”:Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

Destituyeron a Alfredo López, el juez federal de Mar del Plata que posteó mensajes antisemitas

Tiene 38 años y es hijo de argentinos:el currículum de Juan Pablo Segura, el funcionario elegido por Trump conducir el vínculo de EEUU con América Latina

Economía

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria:cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria: cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

El Gobierno comunicó que los precios mayoristas subieron 0,8% en julio convirtiéndose en la variación mensual más baja desde mayo de 2025

El riesgo país vuelve a los 500 puntos básicos y las acciones argentinas caen hasta un 5% en Wall Street

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en agosto 2026 tras el último acuerdo salarial

Internacionales

“EE.UU. es más débil de lo que creíamos”, aseguró el principal asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán

“EE.UU. es más débil de lo que creíamos”, aseguró el principal asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán

Acumuló 30 toneladas de baterías de litio en su casa, las manipulaba sin permiso y fue condenado a prisión

“Una vida judía equivale a 10 millones” de palestinos:las crudas declaraciones de un colono israelí en Cisjordania

Estados Unidos reduce los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y Seúl pide dialogar con Corea del Norte