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Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sur 14 - 27 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 16 - 31 km/h
Lluvia
80% 0.8 mm

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol17:46
Horas de luz9h 49m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:57 y se pone a las 17:46, dando aproximadamente 9h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 13 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Oeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Oeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Suroeste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Suroeste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Sur 9 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Sur 11 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sur 14 - 27 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 10° 10° Sur 19 - 35 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sur 21 - 41 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sur 19 - 43 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sur 17 - 36 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sur 16 - 31 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sur 15 - 30 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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