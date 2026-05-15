Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Noreste 16 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 12 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 19 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 42m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:58 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 19 - 47 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Noreste 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Noreste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noreste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Noreste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Noreste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Norte 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Noreste 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Norte 13 - 35 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Noreste 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Noreste 16 - 41 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noreste 19 - 47 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Noreste 18 - 47 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Noreste 16 - 44 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Noreste 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Norte 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Noreste 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Noreste 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Noreste 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Noreste 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Noreste 4 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.