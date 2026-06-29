Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 30 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 9°.

Viento: 44 - 73 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.8 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 4°.

Mañana se esperan 8° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 8°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.