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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 30 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Chubut este 30 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 44 - 73 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 16 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Noroeste 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 44 - 73 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 9°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 30 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 30 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 44 - 73 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 15 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 18 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 16 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 16 - 30 km/h 0% Soleado
14:00 Oeste 17 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 Oeste 18 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 10° Oeste 18 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 Noroeste 15 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 Noroeste 14 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 Noroeste 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noroeste 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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