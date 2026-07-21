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Pronóstico en Chubut: cómo estará el tiempo hoy, 23 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 23 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 23 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 13 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 32 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 23 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 23 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 32 - 53 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 15 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 Sur 14 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 Sur 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Sur 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Sur 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Sur 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sureste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sureste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sureste 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Este 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 6 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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