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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 15 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Oeste 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 14 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 25 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 25 - 39 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 11° 11° Oeste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Oeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Oeste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Oeste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Oeste 15 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Oeste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Oeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Oeste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Oeste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Oeste 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Oeste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Oeste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Noroeste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Noroeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Noroeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Norte 13 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noroeste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noroeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Oeste 19 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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