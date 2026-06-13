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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo soleado, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 22 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Oeste 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 14 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 26 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 8°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 13 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 26 - 42 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 26 - 42 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 24 - 42 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 23 - 39 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Suroeste 22 - 36 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 23 - 37 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 20 - 36 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 20 - 36 km/h 0% Soleado
13:00 Suroeste 21 - 37 km/h 0% Soleado
14:00 Suroeste 21 - 38 km/h 0% Soleado
15:00 Suroeste 20 - 38 km/h 0% Soleado
16:00 Oeste 19 - 36 km/h 0% Soleado
17:00 Oeste 15 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 Noroeste 12 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 Noroeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noroeste 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 16 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 16 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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