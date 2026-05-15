Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noreste 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol17:59
Horas de luz10h 19m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:40 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 0 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Norte 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Noroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 8 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noroeste 7 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Norte 8 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Norte 9 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Norte 9 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Norte 9 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noreste 11 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noreste 12 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Norte 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Norte 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Norte 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Norte 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Norte 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Norte 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.