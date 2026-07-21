Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 21 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 21 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:55
|Puesta del sol
|18:05
|Horas de luz
|10h 10m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|52%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:55 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 21 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|10°
|Sureste 13 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|10°
|10°
|Sureste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|10°
|Sur 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|10°
|10°
|Sur 7 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|10°
|10°
|Sur 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|10°
|10°
|Sur 9 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|10°
|10°
|Sur 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|10°
|10°
|Sur 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|10°
|10°
|Sur 11 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|11°
|11°
|Sur 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|11°
|11°
|Sur 14 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|12°
|12°
|Sur 12 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|12°
|12°
|Sur 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|12°
|12°
|Sureste 11 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|12°
|12°
|Sureste 12 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|13°
|13°
|Sureste 11 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|12°
|12°
|Sureste 9 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|12°
|12°
|Sur 7 - 17 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|12°
|12°
|Sur 9 - 18 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|12°
|12°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|11°
|11°
|Sur 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|11°
|11°
|Sureste 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|11°
|11°
|Sur 12 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|11°
|11°
|Sur 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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