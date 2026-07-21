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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 21 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 21 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sur 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Sureste 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sureste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:05
Horas de luz10h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:55 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 21 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sureste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Sur 9 - 21 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Sur 7 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Sur 9 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Sur 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Sur 12 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sur 14 - 31 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Sur 12 - 31 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Sur 12 - 27 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Sureste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Sureste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sureste 9 - 25 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sur 7 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 12° 12° Sur 9 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 12° 12° Sur 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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