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El tiempo en Córdoba hoy, 23 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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El pronóstico para Córdoba este 23 de junio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 9 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Noreste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 15°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:22
Horas de luz10h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación67%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 23 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:15 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 23 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 9 - 24 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Noreste 5 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Noreste 7 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Noreste 9 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Noreste 9 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Noreste 9 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Noreste 8 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Este 4 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Este 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 12° Este 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° Oeste 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Este 0 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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