Pronóstico en Córdoba: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 11 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.

Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.