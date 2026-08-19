comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Córdoba: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Noreste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 2 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 20°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:53
Horas de luz11h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación45%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:47 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 5 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Suroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sur 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sureste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Este 7 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Este 9 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Noreste 10 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noreste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Norte 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Norte 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Oeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Córdobatiempo en Córdoba hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Vuelve el frío extremo a Buenos Aires:para cuándo se espera una mínima de 4 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Vuelve el frío extremo a Buenos Aires: para cuándo se espera una mínima de 4 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Otro tormentón se aproxima a Buenos Aires:cuándo llegarán las lluvias este martes 18 de agosto

    Otro tormentón se aproxima a Buenos Aires: cuándo llegarán las lluvias este martes 18 de agosto

  3. Vuelven las tormentas a Buenos Aires:para cuándo se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Vuelven las tormentas a Buenos Aires: para cuándo se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Mapa de El Niño en Argentina:dónde lloverá más y qué regiones preocupan por tormentas e inundaciones

    Mapa de El Niño en Argentina: dónde lloverá más y qué regiones preocupan por tormentas e inundaciones

  5. Anticipar escenarios de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta:así se prepara Argentina para enfrentar a El Niño

    Anticipar escenarios de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta: así se prepara Argentina para enfrentar a El Niño
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV:“El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV: “El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

“Ahorcarme, golpearme y tirarme”:Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

Destituyeron a Alfredo López, el juez federal de Mar del Plata que posteó mensajes antisemitas

Tiene 38 años y es hijo de argentinos:el currículum de Juan Pablo Segura, el funcionario elegido por Trump conducir el vínculo de EEUU con América Latina

Economía

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria:cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria: cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

El Gobierno comunicó que los precios mayoristas subieron 0,8% en julio convirtiéndose en la variación mensual más baja desde mayo de 2025

El riesgo país vuelve a los 500 puntos básicos y las acciones argentinas caen hasta un 5% en Wall Street

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en agosto 2026 tras el último acuerdo salarial

Internacionales

“EE.UU. es más débil de lo que creíamos”, aseguró el principal asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán

“EE.UU. es más débil de lo que creíamos”, aseguró el principal asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán

Acumuló 30 toneladas de baterías de litio en su casa, las manipulaba sin permiso y fue condenado a prisión

“Una vida judía equivale a 10 millones” de palestinos:las crudas declaraciones de un colono israelí en Cisjordania

Estados Unidos reduce los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y Seúl pide dialogar con Corea del Norte