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Pronóstico en Corrientes: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.7 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 21 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 21 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Sur 13 - 24 km/h
Lluvia
80% 0.2 mm
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Sur 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
15°
Viento
Sur 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 19 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 18°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:42 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 7.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 21 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 19 - 27 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 19 - 21 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Sur 11 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Sur 10 - 22 km/h 70% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
04:00 14° 14° Sur 7 - 18 km/h 80% 1.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Sur 10 - 20 km/h 80% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Sur 8 - 19 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Sur 9 - 20 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Sur 11 - 19 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Sur 13 - 24 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 15° 15° Sur 13 - 27 km/h 80% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 16° 16° Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Sur 8 - 27 km/h 40% 0.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 16° 16° Sur 10 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 17° 17° Sur 9 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Sur 11 - 25 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Suroeste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
19:00 16° 16° Suroeste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
20:00 16° 16° Sur 13 - 26 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto
23:00 15° 15° Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
24:00 15° 15° Sur 10 - 24 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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