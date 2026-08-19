Pronóstico extendido para Corrientes: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 19 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 13 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 39 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:22
|Puesta del sol
|18:36
|Horas de luz
|11h 14m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|45%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:22 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 11h 14m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 39 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 13 - 21 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Suroeste 2 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|12°
|12°
|Suroeste 13 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|13°
|13°
|Suroeste 7 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|12°
|12°
|Suroeste 7 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|12°
|12°
|Suroeste 9 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|12°
|12°
|Suroeste 7 - 19 km/h
|40% 0.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|12°
|12°
|Suroeste 7 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|12°
|12°
|Suroeste 8 - 19 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|12°
|12°
|Suroeste 7 - 18 km/h
|70% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Suroeste 7 - 15 km/h
|80% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|13°
|13°
|Suroeste 2 - 19 km/h
|90% 3.6 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|12:00
|13°
|13°
|Suroeste 1 - 17 km/h
|90% 2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|14°
|14°
|Oeste 7 - 19 km/h
|90% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|14°
|14°
|Oeste 7 - 21 km/h
|90% 1.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|14°
|14°
|Oeste 7 - 20 km/h
|90% 3 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|16:00
|14°
|14°
|Oeste 7 - 18 km/h
|90% 2.9 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|17:00
|14°
|14°
|Oeste 7 - 15 km/h
|90% 4.2 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|18:00
|13°
|13°
|Suroeste 8 - 15 km/h
|90% 3.6 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|19:00
|13°
|13°
|Oeste 8 - 18 km/h
|90% 2.6 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|20:00
|13°
|13°
|Suroeste 6 - 17 km/h
|90% 3.2 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|21:00
|13°
|13°
|Oeste 8 - 18 km/h
|90% 3.5 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|22:00
|13°
|13°
|Suroeste 7 - 16 km/h
|90% 3.5 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|23:00
|12°
|12°
|Oeste 8 - 16 km/h
|90% 1.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|12°
|12°
|Oeste 10 - 20 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
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