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Pronóstico extendido para Corrientes: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (39 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 19 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Suroeste 7 - 18 km/h
Lluvia
70% 0.8 mm
Tarde
Lluvia moderada con cielo cubierto
14°
Viento
Oeste 7 - 15 km/h
Lluvia
90% 4.2 mm
Noche
Lluvia moderada con cielo cubierto
13°
Viento
Suroeste 7 - 16 km/h
Lluvia
90% 3.5 mm

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 13 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 39 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 15°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:22
Puesta del sol18:36
Horas de luz11h 14m
Fase lunarCreciente
Iluminación45%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:22 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 11h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 39 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 13 - 21 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 2 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Suroeste 13 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Suroeste 7 - 19 km/h 40% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Suroeste 8 - 19 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Suroeste 7 - 18 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 13° 13° Suroeste 7 - 15 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Suroeste 2 - 19 km/h 90% 3.6 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
12:00 13° 13° Suroeste 1 - 17 km/h 90% 2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 14° 14° Oeste 7 - 19 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 14° 14° Oeste 7 - 21 km/h 90% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Oeste 7 - 20 km/h 90% 3 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
16:00 14° 14° Oeste 7 - 18 km/h 90% 2.9 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
17:00 14° 14° Oeste 7 - 15 km/h 90% 4.2 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
18:00 13° 13° Suroeste 8 - 15 km/h 90% 3.6 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
19:00 13° 13° Oeste 8 - 18 km/h 90% 2.6 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
20:00 13° 13° Suroeste 6 - 17 km/h 90% 3.2 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
21:00 13° 13° Oeste 8 - 18 km/h 90% 3.5 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
22:00 13° 13° Suroeste 7 - 16 km/h 90% 3.5 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
23:00 12° 12° Oeste 8 - 16 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 12° 12° Oeste 10 - 20 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Corrientestiempo en Corrientes hoy
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