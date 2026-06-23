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El tiempo en Entre Ríos hoy, 23 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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El pronóstico para Entre Ríos este 23 de junio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 14 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Oeste 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 11 - 22 km/h
Lluvia
30% 0.7 mm

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 13°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación67%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 23 de junio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 08:02 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 23 de junio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 9 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 9 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 10 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Oeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Suroeste 13 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Oeste 13 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Oeste 14 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Oeste 11 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 10° 10° Oeste 6 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 11 - 22 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 Oeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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