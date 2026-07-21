Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico en Entre Ríos: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 21 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 21 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sur 19 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Sureste 15 - 30 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 17 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 20 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 15°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:19
Horas de luz10h 22m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:57 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 21 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 20 - 38 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Suroeste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Sur 16 - 30 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Sur 20 - 36 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Sur 19 - 38 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sur 17 - 35 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Sur 19 - 38 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sur 19 - 36 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 18 - 37 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sureste 18 - 36 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Sureste 18 - 37 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Sureste 17 - 36 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Sureste 16 - 35 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Sureste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Sureste 14 - 29 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Sureste 15 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 13° 13° Sur 15 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 13° 13° Sur 15 - 28 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Sur 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Sur 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Sur 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sur 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Sur 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Entre Ríostiempo en Entre Ríos hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Pronóstico extendido para Chaco:qué esperar este 19 de julio de 2026

    Pronóstico extendido para Chaco: qué esperar este 19 de julio de 2026

  2. Temperaturas y lluvias en Chaco:los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

    Temperaturas y lluvias en Chaco: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

  3. A qué hora llueve hoy en Buenos Aires:el momento más complicado del sábado y cómo sigue el tiempo

    A qué hora llueve hoy en Buenos Aires: el momento más complicado del sábado y cómo sigue el tiempo

  4. Del “mini veranito” al frío y posible lluvia:el pronóstico para el feriado del 9 de julio en Buenos Aires y todo el finde XXL

    Del “mini veranito” al frío y posible lluvia: el pronóstico para el feriado del 9 de julio en Buenos Aires y todo el finde XXL

  5. Granizo y fuertes tormentas en el AMBA:cuándo mejora el clima y cómo estará el domingo de la final

    Granizo y fuertes tormentas en el AMBA: cuándo mejora el clima y cómo estará el domingo de la final
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Las reacciones de todo el arco político al segundo lugar de la Selección Argentina:desde Javier Milei hasta Nicolás del Caño

Las reacciones de todo el arco político al segundo lugar de la Selección Argentina: desde Javier Milei hasta Nicolás del Caño

El Gobierno confirmó que no habrá festejos con la Selección:se prevé una recepción protocolar en Ezeiza

Javier Milei puso a disposición decretar un feriado nacional para recibir a la Selección Argentina tras el Mundial

¿Es feriado mañana lunes 20 de julio?:qué prepara el Gobierno tras la final del Mundial entre Argentina y España

Economía

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Calendario ANSES del 21 al 25 de julio: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Oficial:militares podrán cobrar un extra de hasta 25% por título, quiénes acceden al beneficio

Cuánto gana un Personal Civil de las Fuerzas Armadas:sueldo actualizado a julio de 2026 nivel por nivel

Reforma laboral:cómo se calcularán desde ahora los aportes sindicales tras la nueva reglamentación del Gobierno

Internacionales

Donald Trump afirmó que Irán va a “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses

Donald Trump afirmó que Irán va a “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses

Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía celebraron el título de España en el Mundial 2026:así vivieron la final ante Argentina

Brasil construye el puente sobre el mar más largo de Sudamérica:medirá 12,4 km y costará US$ 2.220 millones

Donald Trump, en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:“Es difícil apostar contra Lionel Messi”