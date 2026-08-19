Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 8° para este 19 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 15 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 3.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:33
|Puesta del sol
|18:38
|Horas de luz
|11h 5m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|45%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:33 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 3.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 15 - 30 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|9°
|8°
|Sur 11 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|9°
|8°
|Sur 10 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|9°
|8°
|Sur 9 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|8°
|7°
|Sur 9 - 21 km/h
|30% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|8°
|7°
|Sur 11 - 20 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|8°
|6°
|Sur 13 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|8°
|6°
|Sur 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|8°
|7°
|Sur 11 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|9°
|8°
|Sur 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|10°
|8°
|Sur 12 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|11°
|11°
|Sur 13 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|12°
|12°
|Sur 13 - 30 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|14°
|14°
|Sureste 9 - 28 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|14°
|14°
|Sur 9 - 27 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|14°
|14°
|Sur 9 - 24 km/h
|30% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|15°
|15°
|Sur 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|14°
|14°
|Sur 13 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|14°
|14°
|Sur 12 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|13°
|13°
|Sur 13 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|13°
|13°
|Sur 13 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|13°
|13°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|13°
|13°
|Sur 8 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|11°
|11°
|Sur 7 - 15 km/h
|40% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|11°
|11°
|Sur 6 - 12 km/h
|40% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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