Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 15 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 3.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.