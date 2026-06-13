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Temperaturas y lluvias en Entre Ríos: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Norte 9 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Sur 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Sur 17 - 31 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 21 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:05
Horas de luz10h 6m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:59 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 13 de junio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 21 - 39 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 7 - 15 km/h 0% Neblina
02:00 11° 11° Norte 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Norte 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Norte 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Neblina
09:00 10° 10° Norte 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Norte 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Norte 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Norte 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Norte 6 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noroeste 5 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Oeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Suroeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Sur 9 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sur 9 - 17 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Sur 12 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Sur 16 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 14° 14° Sur 17 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 13° 13° Sur 18 - 32 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Sur 21 - 39 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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