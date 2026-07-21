Pronóstico en Formosa: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 21 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 21 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 17 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 38 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:37
|Puesta del sol
|18:21
|Horas de luz
|10h 44m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|52%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:37 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 38 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 21 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 17 - 30 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Sur 6 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|18°
|18°
|Sur 17 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 21 km/h
|80% 5.3 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|04:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 20 km/h
|70% 2.5 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|05:00
|16°
|16°
|Sureste 13 - 22 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|16°
|16°
|Sureste 13 - 23 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 24 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 29 km/h
|90% 5.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|10:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 23 km/h
|90% 4.6 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|11:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 22 km/h
|90% 2.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 25 km/h
|90% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 24 km/h
|90% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|16°
|16°
|Sur 8 - 24 km/h
|80% 4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|15:00
|17°
|17°
|Sur 8 - 23 km/h
|70% 3.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|16:00
|17°
|17°
|Sur 9 - 18 km/h
|50% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 19 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|17°
|17°
|Suroeste 11 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|17°
|17°
|Suroeste 13 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|17°
|17°
|Suroeste 13 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|17°
|17°
|Suroeste 16 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|16°
|16°
|Sur 14 - 26 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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