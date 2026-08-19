Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia moderada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 24 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.