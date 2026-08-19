Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo lluvia moderada con cielo cubierto, el clima en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 19 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia moderada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 24 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:18
|Puesta del sol
|18:34
|Horas de luz
|11h 16m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|45%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia moderada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:18 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 11h 16m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia moderada con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 24 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Suroeste 6 - 15 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|13°
|13°
|Sur 6 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|13°
|13°
|Suroeste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Suroeste 5 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|13°
|13°
|Suroeste 9 - 17 km/h
|30% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|13°
|13°
|Sur 9 - 20 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|13°
|13°
|Sur 6 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|13°
|13°
|Suroeste 6 - 15 km/h
|50% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|13°
|13°
|Suroeste 4 - 20 km/h
|80% 3.1 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Suroeste 5 - 17 km/h
|70% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|14°
|14°
|Suroeste 7 - 18 km/h
|60% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Sur 4 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|16°
|16°
|Suroeste 6 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|16°
|16°
|Suroeste 7 - 17 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|16°
|16°
|Suroeste 10 - 21 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|15°
|15°
|Suroeste 12 - 25 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|15°
|15°
|Suroeste 12 - 26 km/h
|80% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|14°
|14°
|Suroeste 11 - 23 km/h
|80% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|14°
|14°
|Suroeste 12 - 24 km/h
|90% 1.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|13°
|13°
|Suroeste 12 - 22 km/h
|90% 2.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|13°
|13°
|Suroeste 9 - 21 km/h
|90% 2.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|13°
|13°
|Suroeste 7 - 17 km/h
|90% 3 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|23:00
|13°
|13°
|Oeste 8 - 15 km/h
|90% 2.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|13°
|13°
|Oeste 11 - 21 km/h
|90% 2.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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San Luis Clima en
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